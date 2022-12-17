Непряева выиграла спринт на этапе Кубка России

Наталья Непряева заняла первое место в рамках спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово Чепецке.Спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты 52,18 секунды. Второе место заняла Вероника Степанова (+1,06), третьей стала — Анастасия Фалеева (+1,12).
В воскресенье пройдет гонка с раздельным стартом классическим стилем.
Кубок России. Четвертый этап. Кирово ЧепецкСпринт, классический стиль. Женщины
1. Наталья Непряева — 4.52,18;2. Вероника Степанова — +1,06;3. Анастасия Фалеева — +1,12.