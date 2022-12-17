Непряева выиграла спринт на этапе Кубка России

Наталья Непряева заняла первое место в рамках спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово Чепецке.Спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты 52,18 секунды. Второе место заняла Вероника Степанова (+1,06), третьей стала — Анастасия Фалеева (+1,12).