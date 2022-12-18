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50 минут назад

Сборные России и Китая по лыжным гонкам взялись за руки на финише эстафеты в Чанчуне

Betassist

В интернете «завирусилось» видео финиша мужской эстафеты в рамках III Российско-китайских молодёжных зимних игр, которые в эти дни проходят в Чанчуне (Китай). Обе команды финишировали, держась за руки.

Сборные России и Китая по лыжным гонкам взялись за руки на финише эстафеты
Фото: BetassistBetassist

Видео с финишем гонки опубликовал в своих социальных сетях российский лыжник Савелий Коростелёв. Примечательно, что 19-летний россиянин в этой эстафете вступал за сборную Китая.

«Всем доброе утро. А у нас дружба победила», — подписал видео Коростелёв.

К финишу Савелий Коростелёв пришёл вместе с Егором Митрошиным. В итоге российская и китайская команды разделили «золото».

В начале сезона Савелий Коростелёв лидировал в общем зачёта Кубка России по лыжным гонкам. В декабре он победил в спринтерской гонке свободным стилем на втором этапе КР в Вершине Тёи (Республика Хакасия), опередив в том числе трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Лыжный спорт,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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