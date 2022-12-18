Сборные России и Китая по лыжным гонкам взялись за руки на финише эстафеты

В интернете «завирусилось» видео финиша мужской эстафеты в рамках III Российско-китайских молодёжных зимних игр, которые в эти дни проходят в Чанчуне (Китай). Обе команды финишировали, держась за руки.

Фото: Betassist Betassist

Видео с финишем гонки опубликовал в своих социальных сетях российский лыжник Савелий Коростелёв. Примечательно, что 19-летний россиянин в этой эстафете вступал за сборную Китая.

«Всем доброе утро. А у нас дружба победила», — подписал видео Коростелёв.

К финишу Савелий Коростелёв пришёл вместе с Егором Митрошиным. В итоге российская и китайская команды разделили «золото».