Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

В Кирово Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам состоялась классической мужская «разделка» на 15 километров.

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Победителем гонки с раздельного старта классическим стилем стал Александр Большунов. В гонке он показал время 41 минута 14,7 секунды. Вторую строчку занял Антон Тимашов, отстав от Большунова на 39,9 секунды. Тройку замкнул Алексей Червоткин, его отставание от триумфатора гонки составило 46,3 секунды.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион.

Главный соперник Большунова, открытие сезона Савелий Коростелев пропускает этап: он отбыл на Российско-Китайские молодежные игры.

Вчера, 17 декабря, в классическом спринте победу также одержал Большунов, показав время 4 минуты 10,39 секунды. Вторым стал Сергей Устюгов (+2,50 секунды). Третьим в классическом спринте стал Александр Терентьев (+2,99 секунды).