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1 час назад

В сборной России высказались о словах лыжника Клебо, назвавшего потерей отсутствие россиян на КМ

Газета.Ruиещё 1

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о словах норвежца Йоханнеса Клебо. Тот заявил, что отсутствие Александра Большунова на международных соревнованиях является потерей.

В сборной России отреагировали на слова Клебо о российских лыжниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сами знаем, что спортсмены хотят соревноваться с сильнейшими, чтобы получать от этого максимум эмоций. То, что норвежцы соревнуются между собой, мало кому доставляет удовольствие. Слова Клебо вполне ожидаемы, и добавить к ним нечего. Об этом мы твердим уже больше года.

Мы, как и многие, поддерживаем идею, что сильнейшие должны бороться среди сильнейших. Только тогда от этого выиграют и любители лыжного спорта, и сами спортсмены», — приводит слова Бородавко Sport24.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22, а также старт сезона-2022/23.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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