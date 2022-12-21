В сборной России отреагировали на слова Клебо о российских лыжниках

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о словах норвежца Йоханнеса Клебо. Тот заявил, что отсутствие Александра Большунова на международных соревнованиях является потерей.
«Мы сами знаем, что спортсмены хотят соревноваться с сильнейшими, чтобы получать от этого максимум эмоций. То, что норвежцы соревнуются между собой, мало кому доставляет удовольствие. Слова Клебо вполне ожидаемы, и добавить к ним нечего. Об этом мы твердим уже больше года.
Мы, как и многие, поддерживаем идею, что сильнейшие должны бороться среди сильнейших. Только тогда от этого выиграют и любители лыжного спорта, и сами спортсмены», — приводит слова Бородавко Sport24.
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22, а также старт сезона-2022/23.