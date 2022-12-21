В сборной России отреагировали на слова Клебо о российских лыжниках

«Мы сами знаем, что спортсмены хотят соревноваться с сильнейшими, чтобы получать от этого максимум эмоций. То, что норвежцы соревнуются между собой, мало кому доставляет удовольствие. Слова Клебо вполне ожидаемы, и добавить к ним нечего. Об этом мы твердим уже больше года.