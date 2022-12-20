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1 час назад

Непряева выиграла коньковую «разделку» на 15 км на четвёртом этапе Кубка России

Чемпионат.comиещё 3

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева стала победительницей в женской 15-километровой гонке свободным стилем на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Непряева выиграла коньковую «разделку» на этапе Кубка России
Фото: матч твматч тв

Непряева показала результат 41.28,8 и на 6,2 секунды опередила Анастасию Прокофьеву. Третьей стала представительница Пермского края Мария Истомина, отстав от Непряевой почти на 15 секунд.

Это уже восьмая победа Непряевой на этапах Кубка России-2022/2023. При этом отметим, что второй и третий этапы она пропустила из-за болезни.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за специальной военной операции на Украине.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Мария Истомина,Анастасия Прокофьева,
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