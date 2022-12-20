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1 час назад

Непряева прокомментировала победу в 15-километровой «разделке» в Кирово-Чепецке

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева прокомментировала свою победу в женской 15-километровой коньковой «разделке» свободным стилем на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Непряева прокомментировала победу в 15-километровой «разделке»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Если честно, я в принципе пока показываю не те результаты, которых от меня ожидают и которыми я могла бы быть удовлетворена. В этом сезоне я стараюсь получать удовольствие и радовать болельщиков. Где искать мотивацию? Все надеются, что мы вернёмся на мировой уровень. Поэтому нужно держать форму и бороться между собой. Пока я недовольна своим самочувствием. Очень тяжелая трасса и очень тяжелая погода. Я не привыкла бегать в таких условиях, мне сложно перестроиться», — сказала Непряева после гонки.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,
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