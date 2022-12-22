Матыцин назвал образцовым сотрудничество Китая и России в области спорта

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спортивное сотрудничество России и Китая является образцовым. Такое мнение в четверг в ходе видеомоста Москва - Пекин на тему: "Россия - Китай: спортивные итоги 2022 года" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
"Российско-китайские зимние молодежные игры - это очередной этап в развитии наших отношений, - сказал Матыцин. - Спортивное сотрудничество России и Китая является образцом взаимовыгодного сотрудничества великих спортивных держав на международной арене".
"Нет сомнений, что этот год войдет в историю российско-китайских спортивных связей. Третьи Российско-китайские зимние молодежные игры стали настоящим украшением уходящего года. От имени Российской Федерации хочу выразить признательность китайской стороне за проведение этих соревнований на самом высоком уровне", - добавил министр спорта.
Российско-китайские зимние молодежные игры проходили в китайском Чанчуне с 16 по 19 декабря. Спортсмены сборной России выиграли 31 золотую, 31 серебряную и 31 бронзовую медаль. В активе сборной Китая 31 медаль (15 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые).