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3 часа назад

Матыцин назвал образцовым сотрудничество Китая и России в области спорта

ТАССиещё 6

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спортивное сотрудничество России и Китая является образцовым. Такое мнение в четверг в ходе видеомоста Москва - Пекин на тему: "Россия - Китай: спортивные итоги 2022 года" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин назвал образцовым сотрудничество Китая и России в области спорта
Фото: ТАССТАСС

"Российско-китайские зимние молодежные игры - это очередной этап в развитии наших отношений, - сказал Матыцин. - Спортивное сотрудничество России и Китая является образцом взаимовыгодного сотрудничества великих спортивных держав на международной арене".

"Нет сомнений, что этот год войдет в историю российско-китайских спортивных связей. Третьи Российско-китайские зимние молодежные игры стали настоящим украшением уходящего года. От имени Российской Федерации хочу выразить признательность китайской стороне за проведение этих соревнований на самом высоком уровне", - добавил министр спорта.

Российско-китайские зимние молодежные игры проходили в китайском Чанчуне с 16 по 19 декабря. Спортсмены сборной России выиграли 31 золотую, 31 серебряную и 31 бронзовую медаль. В активе сборной Китая 31 медаль (15 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые).

Лыжный спорт,Олег Матыцин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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