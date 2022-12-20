Большунов признан лучшим спортсменом Олимпиады - 2022 в Пекине по версии ОКР

Олимпийский комитет России (ОКР) признал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады – 2022 в Пекине, а двукратного победителя Игр, пловца Евгения Рылова – лучшим атлетом Олимпиады-2020 в Токио. Большунов на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте. Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде. Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году. Большунов является двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21). Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине. Ранее Большунов стал победителем Национальной спортивной премии в номинации "Спортсмен года".