ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Сергей Устюгов: «На этапах Кубка России поставил «ограничитель», поэтому не выкладывался на 100%»

Матч ТВиещё 2

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил «Матч ТВ», на этапах Кубка России он не выкладывался на 100%, как он делал это раньше на этапах Кубка мира.

Сергей Устюгов: "На этапах Кубка России поставил "ограничитель"
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Устюгов на этапе Кубка России в Чусовом одержал победу в коньковом спринте, на соревнованиях в Кирово Чепецке он стал вторым в спринте классическим стилем.

— Учитывая ваши результаты на Кубке России, можно сказать, что уход на самоподготовку был оправдан?

— На данном этапе пока рано говорить, потому что я целенаправленно готовлюсь к чемпионату России. Делать выводы будем позднее. Да, в Чусовом и Кирово Чепецке удалось попасть в призы. Рад, но я не делал больших объемов. Ребята бежали два этапа Кубка России, была небольшая загрузка, возможно, поэтому мне так фартануло.

Более длинные дистанции мне давались тяжелее. Когда бежал на пятнашке коньком и классикой, не выкладывался на 100% как раньше, как это было на Кубке мира. Стоял какой то «ограничитель», которого придерживался. Но при этом даже так я показал достойный результат, — сказал Устюгов «Матч ТВ».

— Пик физической формы должен прийтись на чемпионат России?

— Я еще не начинал делать такую серьезную подготовку, не катал объемы. Начну с 1 января. Посмотрим, как это все пойдет. Маркус (Крамер) сказал, что он поможет в этом вопросе, напишет план. Где то месяц я тренируюсь без плана. Что мешает: переезды, много времени уделяю семье.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта 2023 года.

Лыжный спорт,Сергей Устюгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители