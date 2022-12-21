Сергей Устюгов: "На этапах Кубка России поставил "ограничитель"

— На данном этапе пока рано говорить, потому что я целенаправленно готовлюсь к чемпионату России. Делать выводы будем позднее. Да, в Чусовом и Кирово Чепецке удалось попасть в призы. Рад, но я не делал больших объемов. Ребята бежали два этапа Кубка России, была небольшая загрузка, возможно, поэтому мне так фартануло.



Более длинные дистанции мне давались тяжелее. Когда бежал на пятнашке коньком и классикой, не выкладывался на 100% как раньше, как это было на Кубке мира. Стоял какой то «ограничитель», которого придерживался. Но при этом даже так я показал достойный результат, — сказал Устюгов «Матч ТВ».