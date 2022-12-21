Сергей Устюгов: "На этапах Кубка России поставил "ограничитель"

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил «Матч ТВ», на этапах Кубка России он не выкладывался на 100%, как он делал это раньше на этапах Кубка мира.
Устюгов на этапе Кубка России в Чусовом одержал победу в коньковом спринте, на соревнованиях в Кирово Чепецке он стал вторым в спринте классическим стилем.
— Учитывая ваши результаты на Кубке России, можно сказать, что уход на самоподготовку был оправдан?
— На данном этапе пока рано говорить, потому что я целенаправленно готовлюсь к чемпионату России. Делать выводы будем позднее. Да, в Чусовом и Кирово Чепецке удалось попасть в призы. Рад, но я не делал больших объемов. Ребята бежали два этапа Кубка России, была небольшая загрузка, возможно, поэтому мне так фартануло.
Более длинные дистанции мне давались тяжелее. Когда бежал на пятнашке коньком и классикой, не выкладывался на 100% как раньше, как это было на Кубке мира. Стоял какой то «ограничитель», которого придерживался. Но при этом даже так я показал достойный результат, — сказал Устюгов «Матч ТВ».
— Пик физической формы должен прийтись на чемпионат России?
— Я еще не начинал делать такую серьезную подготовку, не катал объемы. Начну с 1 января. Посмотрим, как это все пойдет. Маркус (Крамер) сказал, что он поможет в этом вопросе, напишет план. Где то месяц я тренируюсь без плана. Что мешает: переезды, много времени уделяю семье.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта 2023 года.