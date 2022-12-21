Йоханнес Клэбо: «Каждый день играем в Playstation»

«Да, Вильям мой хороший друг. О нем я не смогу сказать ни одного плохого слова. Сам по себе он отличный парень.



Вильям тоже будет отмечать Рождество здесь (в Давосе), так что планирую пригласить его в наш отель на ужин в канун праздника. Возможно, ночка окажется веселой!» – рассказал Клэбо.