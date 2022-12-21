«Болит душа, что страна не видит лыжных гонок» — Губерниев

— Сергею тоже огромный привет. Я с огромным уважением относился и отношусь к Устюгову, переживая за его неудачи и радуясь его успехам. Хочу сказать, что я по прежнему люблю лыжи. У меня болит душа, что лыжные гонки не видит страна. Именно с этим связана моя неравнодушная позиция. Конечно, я буду продолжать поддерживать лыжи и лыжников. Очень надеюсь, что когда нибудь российские лыжи вернутся на большой российский экран и будут составлять конкуренцию биатлону. Все таки аудитория лыж и биатлона пересекается, эти виды спорта должны помогать друг другу, как это было в прошлом году на канале «Матч ТВ». Вспомним программу «Биатлон с Губерниевым», где лыжники всегда были желанными гостями.



Сергею желаю без травм продолжать соревноваться с опытными, как Большунов, Червоткин, так и с молодыми, как Коростелев. Я уверен, что Сергей еще не сказал последнего слова в лыжах. Серега, в очередной размотай этих мешков! — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».