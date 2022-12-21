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1 час назад

«Болит душа, что страна не видит лыжных гонок. Надеюсь, этот вид спорта скоро вернется на большой российский экран» — Губерниев

Матч ТВ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что его волнует отсутствие трансляций российских лыжных гонок на телевидении, добавив, что лыжники всегда были желанными гостями в эфире биатлонных программ.

«Болит душа, что страна не видит лыжных гонок» — Губерниев
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее Губерниев заявил, что из за отсутствия телетрансляций и молчания российских лыжников по этому поводу происходит падение интереса к виду спорта в стране. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что комментатор делает все, чтобы про лыжные гонки никто не забывал даже во время биатлонных трансляций.

— Сергею тоже огромный привет. Я с огромным уважением относился и отношусь к Устюгову, переживая за его неудачи и радуясь его успехам. Хочу сказать, что я по прежнему люблю лыжи. У меня болит душа, что лыжные гонки не видит страна. Именно с этим связана моя неравнодушная позиция. Конечно, я буду продолжать поддерживать лыжи и лыжников. Очень надеюсь, что когда нибудь российские лыжи вернутся на большой российский экран и будут составлять конкуренцию биатлону. Все таки аудитория лыж и биатлона пересекается, эти виды спорта должны помогать друг другу, как это было в прошлом году на канале «Матч ТВ». Вспомним программу «Биатлон с Губерниевым», где лыжники всегда были желанными гостями.

Сергею желаю без травм продолжать соревноваться с опытными, как Большунов, Червоткин, так и с молодыми, как Коростелев. Я уверен, что Сергей еще не сказал последнего слова в лыжах. Серега, в очередной размотай этих мешков! — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».

Лыжный спорт,Дмитрий Губерниев,Сергей Устюгов,
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