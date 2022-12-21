Лыжница Степанова рассказала, что болельщики до сих пор благодарят ее

— Игры в Пекине вспоминаю часто. И болельщики часто напоминают о тех соревнованиях. Один из примеров — этап Кубка России в Кирово Чепецке, где мне говорили слова благодарности за нашу всю олимпийскую четверку. Хочу сказать всем большое спасибо: вы дарите нам очень крутые эмоции. Нам очень приятно.