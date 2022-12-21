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1 час назад

Лыжница Степанова рассказала, что болельщики до сих пор благодарят ее

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала «Матч ТВ», что болельщики продолжают ее благодарить за золото на Играх в Пекине.

Лыжница Степанова рассказала, что болельщики до сих пор благодарят ее
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Степанова стала победительницей Олимпиады в женской эстафете. Во вторник лыжница присутствовала на форуме чемпионов и призеров Игр в Токио и Пекине, организованном Олимпийским комитетом России (ОКР).

— Как часто бываете на подобных мероприятиях?

— На таких мероприятиях я бываю не так часто. Для меня, если честно, бал — это что то такое… Не очень люблю, но придётся прийти. Как в Риме — нужно быть римлянином, — сказала Степанова.

— Мероприятие посвящено последним Олимпийским играм. Вспоминаете Пекин?

— Игры в Пекине вспоминаю часто. И болельщики часто напоминают о тех соревнованиях. Один из примеров — этап Кубка России в Кирово Чепецке, где мне говорили слова благодарности за нашу всю олимпийскую четверку. Хочу сказать всем большое спасибо: вы дарите нам очень крутые эмоции. Нам очень приятно.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,
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