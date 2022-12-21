Лыжница Степанова рассказала, что болельщики до сих пор благодарят ее

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала «Матч ТВ», что болельщики продолжают ее благодарить за золото на Играх в Пекине.
Степанова стала победительницей Олимпиады в женской эстафете. Во вторник лыжница присутствовала на форуме чемпионов и призеров Игр в Токио и Пекине, организованном Олимпийским комитетом России (ОКР).
— Как часто бываете на подобных мероприятиях?
— На таких мероприятиях я бываю не так часто. Для меня, если честно, бал — это что то такое… Не очень люблю, но придётся прийти. Как в Риме — нужно быть римлянином, — сказала Степанова.
— Мероприятие посвящено последним Олимпийским играм. Вспоминаете Пекин?
— Игры в Пекине вспоминаю часто. И болельщики часто напоминают о тех соревнованиях. Один из примеров — этап Кубка России в Кирово Чепецке, где мне говорили слова благодарности за нашу всю олимпийскую четверку. Хочу сказать всем большое спасибо: вы дарите нам очень крутые эмоции. Нам очень приятно.