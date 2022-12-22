Вяльбе заявила, что российские лыжники в восторге от соревнований в Китае

Сборная России по лыжному спорту испытала восторженные чувства от участия в Российско-китайских зимних молодежных играх. Такое мнение в четверг в ходе видеомоста Москва - Пекин на тему: "Россия - Китай: спортивные итоги 2022 года" высказала главный тренер национальной команды и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
"У нас ребята были в восторге от этих соревнований, заточение без международных стартов дает о себе знать, - сказала Вяльбе. - Те, кто не "заезжали" на пьедестал, плакали и расстраивались, или, наоборот, радовались победам. Для нас это было толчком, чтобы мы не думали, что навсегда заточены в своей стране. Мы знаем, к чему гот
"Было видно, что это мероприятие важно для китайской стороны. Для людей это был как глоток воздуха. Общение с людьми - это всегда очень здорово", - сказала Вяльбе.
Российско-китайские зимние молодежные игры проходили в китайском Чанчуне с 16 по 19 декабря. Спортсмены сборной России выиграли 31 золотую, 31 серебряную и 31 бронзовую медаль. В активе сборной Китая 31 медаль (15 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые).
Спортивная программа соревнований включала в себя семь видов спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, фристайл и керлинг. В связи с антиковидными мерами соревнования проходили в формате "пузыря". В состав российской делегации вошли около 150 человек, в том числе более 100 спортсменов.