Вяльбе заявила, что российские лыжники в восторге от соревнований в Китае

"У нас ребята были в восторге от этих соревнований, заточение без международных стартов дает о себе знать, - сказала Вяльбе. - Те, кто не "заезжали" на пьедестал, плакали и расстраивались, или, наоборот, радовались победам. Для нас это было толчком, чтобы мы не думали, что навсегда заточены в своей стране. Мы знаем, к чему гот