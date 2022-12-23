Вяльбе назвала Коростелева будущим российских лыж

Савелий Коростелев является будущим российских лыжных гонок, он дерзкий и талантливый спортсмен. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
На этапах Кубка России Коростелев принял участие в шести гонках, в которых одержал две победы и занял одно третье место.
"На Кубке России все выступают по-разному, кто-то радует, кто-то огорчает, но хочу отметить хорошую конкуренцию, - сказала Вяльбе. - Что касается Коростелева, он молодой, талантливый, дерзкий парень, я надеюсь, что он сможет сохранить все эти качества, потому что это наше будущее. Очень приятно, что молодые ребята и молодые девчонки, как Савелий и Вероника (Степанова, олимпийская чемпионка - прим. ТАСС), не боятся составить конкуренцию старшим".
Коростелеву 19 лет, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров.