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1 час назад

Вяльбе назвала Коростелева будущим российских лыж

ТАСС

Савелий Коростелев является будущим российских лыжных гонок, он дерзкий и талантливый спортсмен. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Вяльбе назвала Коростелева будущим российских лыж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этапах Кубка России Коростелев принял участие в шести гонках, в которых одержал две победы и занял одно третье место.

"На Кубке России все выступают по-разному, кто-то радует, кто-то огорчает, но хочу отметить хорошую конкуренцию, - сказала Вяльбе. - Что касается Коростелева, он молодой, талантливый, дерзкий парень, я надеюсь, что он сможет сохранить все эти качества, потому что это наше будущее. Очень приятно, что молодые ребята и молодые девчонки, как Савелий и Вероника (Степанова, олимпийская чемпионка - прим. ТАСС), не боятся составить конкуренцию старшим".

Коростелеву 19 лет, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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