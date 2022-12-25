«У меня был мини-шок»: биатлонистка о соревновании с лыжницами

«У нас был хороший, тяжёлый сбор на Семинском перевале, Артём Евгеньевич Истомин сказал, что лыжники побегут в Ханты-Мансийске контрольные, и спросил, побежим ли мы. И он это так сказал, будто несерьёзно. И я ответила, что да, побежим, а про себя думаю: «Мы же не побежим, да?» (улыбается). В итоге, думаю, ладно, интересно, как это с лыжниками и без вин

Я пришла и думаю, что делать без пристрелки? Я ещё и последняя стартовала, ничего не успеваю, всё непривычно. Стою на старте, проверяю на плече ремень и думаю, блин, где мой ремень (улыбается)? У меня был мини-шок. Я стартанула и, видимо, от себя ничего не ожидала, поэтому хорошо пробежала. Было прикольно, я бы ещё с лыжниками побегала», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.