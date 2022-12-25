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1 час назад

Устюгов прокомментировал конфликт с Большуновым

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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов высказался о конфликте с Александром Большуновым

"Саня, это некрасиво": Устюгов о конфликте с Большуновым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: „Саня, хорош так делать, это некрасиво“, и я не пожал ему руку. Так нельзя делать, это просто не по-человечески. Про Саню нельзя так говорить, его зацепит, и он что-нибудь ляпнет (улыбается). К великим надо относиться по-особенному. Я не обиделся, но неприятно», — цитирует Устюгова РИА Новости Спорт

Лыжный спорт,Сергей Устюгов,
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