Терентьев: конечно, я не ждал, что выиграю оба спринта здесь

«Конечно, я не ждал, что выиграю оба спринта здесь. Предполагал, что будет хороший результат. Самочувствие пришло. Когда приехал в Красногорск, мне стало немного легче. Сегодня были тяжёлые погодные условия, выпало много снега, и было сложно обгонять. Из-за этого я решил, что нужно выходить вперёд на подъёме, как и в классике, и не пропускать никого до финиша.



Большунов и Устюгов облегчили задачу? Конечно. Их в финале не было. Если бы они выступили, то было бы намного тяжелее. Но в финале всё равно были сильные лыжники, с которыми нужно было бороться. От Фёдора этого ожидал. Мы с ним давно бегаем, и я знаю его мощный финиш. Поэтому я ожидал, что мы будем бороться до последних метров финиша. Побегу ли завтра? Пока не могу сказать. Зависит от самочувствия», — сказал Терентьев в эфире телеканала