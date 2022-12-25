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23 минуты назад

Норвежского лыжника расстроило отсутствие россиян на Кубке мира

Илья Родин

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг заявил в интервью TV2, что возвращение российских спортсменов могло бы оживить лыжные гонки. Он добавил, что в настоящее время это невозможно.

Норвежского лыжника расстроило отсутствие россиян на Кубке мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Петтер Нортуг выразил надежду на то, что спортсмены из других стран смогут набрать форму к чемпионату мира и составят конкуренцию норвежцам. Он добавил, что ее очень не хватает.

«Я надеюсь, что у сборной Норвегии будет более серьезная конкуренция», - подчеркнул лыжник.

Нортуг напомнил, что в прошлом году россияне были сильнейшими на соревнованиях, показали мощные командные качества.

По его словам, россиян на гонках не хватает. Вместе с тем, есть понимание, что российскую команду пока не могут допустить к гонкам.

Напомним, что в гонке на 20 км свободным стилем в Давосе норвежцы заняли шесть первых мест. Кроме того, в топ-10 общего зачета Кубка мира представлены пять норвежцев.

Лыжный спорт,
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