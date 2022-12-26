Большунов не считает себя лучшим спортсменом в России

«Конечно доволен! Потому что результаты классные. Главное, что они показаны на самом важном старте: три золота Олимпиады плюс серебряная медаль, бронзовая. Пять. Это высшая награда за труд. Лучшее, к чему я готовился. На Играх в Пекине все сработало по плану. Спортсмен года? Нет. Олимпиада прошла, сезон завершился. Теперь все по новой, все с чистого листа. Поэтому не могу сказать, что я спортсмен года», — передает слова Большунова «Спорт-Экспресс».