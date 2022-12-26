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1 час назад

Большунов не считает себя спортсменом года в России

Газета.Ruиещё 2

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил подходящий к концу 2022 год с точки зрения карьеры.

Большунов не считает себя лучшим спортсменом в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно доволен! Потому что результаты классные. Главное, что они показаны на самом важном старте: три золота Олимпиады плюс серебряная медаль, бронзовая. Пять. Это высшая награда за труд. Лучшее, к чему я готовился. На Играх в Пекине все сработало по плану. Спортсмен года? Нет. Олимпиада прошла, сезон завершился. Теперь все по новой, все с чистого листа. Поэтому не могу сказать, что я спортсмен года», — передает слова Большунова «Спорт-Экспресс».

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил прошлый сезон, став вторым в общем зачете Кубка мира. Сейчас он сосредоточен на внутренних соревнованиях.

Лыжный спорт,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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