Большунов не считает себя лучшим спортсменом в России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил подходящий к концу 2022 год с точки зрения карьеры.
«Конечно доволен! Потому что результаты классные. Главное, что они показаны на самом важном старте: три золота Олимпиады плюс серебряная медаль, бронзовая. Пять. Это высшая награда за труд. Лучшее, к чему я готовился. На Играх в Пекине все сработало по плану. Спортсмен года? Нет. Олимпиада прошла, сезон завершился. Теперь все по новой, все с чистого листа. Поэтому не могу сказать, что я спортсмен года», — передает слова Большунова «Спорт-Экспресс».
Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.
Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил прошлый сезон, став вторым в общем зачете Кубка мира. Сейчас он сосредоточен на внутренних соревнованиях.