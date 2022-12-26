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1 час назад

Норвежский лыжник Нортуг заявил, что на Кубке мира не хватает россиян

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг выразил надежду, что в этом сезоне спортсмены из других стран составят более серьезную конкуренцию норвежцам, пока что ее не хватает.

Норвежский лыжник заявил, что на Кубке мира не хватает конкуренции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я надеюсь, что у сборной Норвегии будет более серьезная конкуренция», — цитирует Нортуга Общественная служба новостей.

Он отметил, что на отсутствии конкуренции сказался запрет на участие в соревнованиях для российских спортсменов. Нортуг напомнил, что в прошлом году именно российская команда стала лучшей на Кубке мира.

Лыжный спорт,
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