Норвежский лыжник заявил, что на Кубке мира не хватает конкуренции

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг выразил надежду, что в этом сезоне спортсмены из других стран составят более серьезную конкуренцию норвежцам, пока что ее не хватает.

«Я надеюсь, что у сборной Норвегии будет более серьезная конкуренция», — цитирует Нортуга Общественная служба новостей.

Он отметил, что на отсутствии конкуренции сказался запрет на участие в соревнованиях для российских спортсменов. Нортуг напомнил, что в прошлом году именно российская команда стала лучшей на Кубке мира.