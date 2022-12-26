Лыжница Степанова рассказала, чем может грозить россиянам допуск к международным турнирам

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова боится, что при допуске российских спортсменов к международным турнирам им будет угрожать опасность. На одном из этапов Кубка мира в Финляндии в прошлом году российские спортсмены уже получали угрозы.
«Даже если нас допустят на чемпионат мира, будет стоять вопрос безопасности. Я вспоминаю этапы Кубка мира в Норвегии и скандинавских странах, где люди спокойно выходили на трассы. Помните, что было в Лиллехаммере, когда на трассу выходили экоактивисты? Там была угроза жизни и здоровью спортсменов. Поэтому тут сложный вопрос», — передает слова Степановой РИА Новости.
Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. Они также пропустили старт сезона-2022/23. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23. Теперь отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних турнирах.