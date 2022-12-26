Лыжница Степанова рассказала, чем может грозить россиянам допуск к международным турнирам

«Даже если нас допустят на чемпионат мира, будет стоять вопрос безопасности. Я вспоминаю этапы Кубка мира в Норвегии и скандинавских странах, где люди спокойно выходили на трассы. Помните, что было в Лиллехаммере, когда на трассу выходили экоактивисты? Там была угроза жизни и здоровью спортсменов. Поэтому тут сложный вопрос», — передает слова Степановой РИА Новости.