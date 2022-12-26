«Победа в нечестной борьбе — это некрасиво». Кто прав в конфликте Большунова и Устюгова?

Лидеры сборной выясняют отношения и на лыжне, и вне её.

В российских лыжах снова конфликт ведущих спортсменов. Серьёзные разногласия возникли между лидерами сборной России Александром Большуновым и Сергеем Устюговым. Всё началось с безобидных шуток, но теперь, кажется, переросло в настоящее противостояние как на лыжне, так и за её пределами. Что же говорят лучшие лыжники страны о своём споре?

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«Соперничество на трассе — это нормально»

История началась ещё 10 декабря на этапе Кубка России в Чусовом. Тогда Устюгов выиграл спринт, довольно резко перестроившись в одном из моментов перед Большуновым. После победы Сергей бросил фразу про мешки, уже ставшую легендарной в лыжном сообществе.

«Летом меня некоторые называли мешком… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» – сказал он.

В коньковой разделке золото осталось за Большуновым, а Устюгов довольствовался лишь седьмым местом. После победы Александр выдал огненную речь, где посоветовал Сергею не разбрасываться такими словами и напомнил ему, кто сделал его олимпийским чемпионом. Гонку преследования выиграл тоже Большунов, Устюгов же замкнул топ-6. На награждении лыжники устроили настоящее шоу: Александр, а также все спортсмены, заехавшие в «цветы», вышли к пьедесталу в мешках. От участия в этом отказался лишь Сергей. По его словам, он просто сперва не понял затеи, но ему она понравилась.

«Классно же! Угадайте, кто придумал, ё-моё (смеётся)? Я хотел бы ещё на финише позарубаться в мешках. Устюгов не стал надевать мешок, – пояснил Большунов. – Почему? Да потому что он не мешок (смеётся). Конечно, я ему предлагал. Мешок он забрал как памятный приз. Этот перформанс, конечно, запомнится. А почему бы и нет? Мы что, должны обижаться друг на друга? Нет! Мы должны веселиться».

Идея понравилась и остальным: болельщики были в восторге, а тренеры радовались интересному «движу». Казалось, что история счастливо закончилась. Но нет, она, наоборот, только началась.

Уже на следующем этапе в Кирово-Чепецке конфликт разгорелся с новой силой. Первым триггером стало опасное поведение Большунова на лыжне: в спринте он наехал на лыжи Устюгова, из-за чего тот едва не упал. Это в итоге стоило Сергею золота, он сбил дыхание и ритм и уже не мог бороться с Александром. Тогда после гонки спортсмены вроде бы спокойно решили ситуацию, однако тренер Устюгова Иван Брагин назвал поведение Большунова неспортивным. Остальные же не видели особой проблемы в такой борьбе.

«Знаете, что такое подрезал? Это когда спортсмен прыгает на лыжи. А то, что он опередил, — он это сделал, не наступая на носки. Он находился впереди, у Большунова было преимущество. На самом деле это было опережение, подреза не было», – объяснил старший тренер сборной России ЮрийЮрий Бородавко.

«Скорее всего, он имел право, потому что ехал впереди, – высказался Александр Легков. – Если они стояли на трассе, может, им было больше видно. Но на финишную прямую они выкатывались вместе, и Большунов уехал с большим преимуществом. Там даже разножки не было. Не складывается ли у меня ощущение, что в лыжах возникает как-то много трэш-тока? Складывается. Лидеры всегда так бегали. А как я бегал с Вылегжаниным? Не было таких моментов, что ли? Нормально общались. Лидеры всегда между собой борются. Соперничество на трассе – нормально всё. Друг над другом подшучивают после финиша. Проблем вообще не вижу. Я общаюсь на эти темы и с тем, и с другим. Проблем там вообще не вижу».

«Ну пусть теперь с камерой бегает»

На этапе в Красногорске в спринте классикой произошла аналогичная ситуация. Тут уже Устюгов сдерживаться не стал, после гонки он не пожал Большунову руку, а потом и вовсе не вышел на награждение, хотя попал в «цветы».

«Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создаётся помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво», и я не пожал ему руку. Так нельзя делать, это просто не по-человечески. Про Саню нельзя так говорить, его зацепит, и он что-нибудь ляпнет (улыбается). К великим надо относиться по-особенному. Я не обиделся, н

Недовольство высказал и тренер Иван Брагин: «На трансляции всё прекрасно видно. Уже вторую гонку подряд происходят непонятные вещи. Судьи решили — я ничего не могу сделать. Нужно привлекать народ на трибуны честной красивой борьбой, а не скандалами. Подобный инцидент произошёл уже второй раз подряд. Один раз можно наступить на лыжу случайно, второй — уже неслучайно! Зачем так делать? Сегодня Саня и без этого контролировал гонку. Александр — очень сильный спортсмен. Он и без всяких ситуаций выигрывает у всех. Но когда ты выигрываешь в честной борьбе, то ты король. А когда не совсем в честной, то некрасиво».

Им практически сразу жёстко ответил Большунов. По словам Сан Саныча, он не нарушил правила и после гонки даже не заметил, что Сергей не пожал ему руку.

«Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает. Слушайте, когда Устюгов наступал, закрывал в Чусовом, этого никто не видел, и все говорили, что всё нормально. Я приехал и ему сказал так же. Сейчас я ему чуть-чуть помешал, сразу все на меня срываются, его тренер словами поливает. Я никого не собираюсь поливать, доказывайте на лыжне, выходите и показывайте результат. Если Устюгов хочет, я бы с ним и суперфинал пробежал бы, чтобы всё-таки выяснить, кто сильнее (смеётся). Можно даже бежать по разным лыжням».

Тренер Бородавко же довольно уклончиво ответил на обвинения в адрес своего подопечного, перенеся ответственность за оценку ситуации на судей.

«Да здесь дело не в мешках и прошлой истории, а в другом совершенно. Во время гонки Большунов совершил обгон и зацепил лыжи Устюгова. Там действительно была потеря скорости и равновесия. Сергей считает, что это было некорректно и неспортивно. Но у нас есть жюри, которое обладает всей информацией и видеоматериалами. Они примут решение — было ли это по правилам или нет. Думаю, что со временем всё это пройдёт. Ситуация нормализуется, когда Сергей успокоится. Это всего лишь спорт, не нужно драматизировать. Никакой проблемы я не вижу».

При этом специалист добавил, что проведёт с обоими спортсменами определённый разговор внутри группы. Похоже, изначально шуточная перепалка действительно переросла в заметный конфликт. Из-за ситуации даже стал переживать Дмитрий Губерниев, который ранее отказался следить за лыжами, потому что «их чёрт знает где показывают».