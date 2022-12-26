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1 час назад

Федерация лыжных гонок назвала виновного в конфликте Большунова с Устюговым

Елена Прошина

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) признала лыжника Александра Большунова виновным в конфликте с Сергеем Устюговым в гонке на Кубке России. Об этом пишет «Чемпионат».

Федерация лыжных гонок России назвала виновного в конфликте Большунова с Устюговым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, в гонке на Кубке России Большунов дважды подрезал Устюгова во время классического спринта. Ему было вынесено предупреждение в соответствии с пунктом «создание помех другим участникам».

После этого в сеть попало видео, на котором видено как Устюгов что-то говорит Большунову, снимая лыжи. После чего жмет руку каждому, кто участвовал в забеге, кроме Большунова.

Позднее в ходе третьего этапа Кубка России, Сергей Устюгов заявил, что может называть членов сборной России мешками. На это Большунов жестко ответил коллеге.

«Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли», - написал он.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между олимпийскими чемпионами. По его словам, «люди обсуждают черт-те что», а не спортивные соревнования, в которых участвуют великолепные спортсмены.

Лыжный спорт,Александр Большунов,Дмитрий Губерниев,Сергей Устюгов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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