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49 минут назад

Легендарный швейцарский горнолыжник Беат Фойц объявил о завершении карьеры

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира 2017 года, четырёхкратный обладатель Малого хрустального глобуса в зачёте скоростного спуска, швейцарский горнолыжник Беат Фойц объявил о завершении карьеры.

Легендарный швейцарский горнолыжник объявил о завершении карьеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам швейцарца, он намерен «повесить лыжи на гвоздь» после этапов Кубка мира в Венгене (Швейцария) и Китцбюэле (Австрия) в середине января.

«Семья для меня на первом месте, это мой главный приоритет. нам весело во всём, что мы делаем вместе. Суета, тренировки, путешествия, мне это больше не нужно.

Для меня больше нет смысла гоняться и драться за сотые доли секунды. Также вам известно о моих проблемах с коленями. Мне пришлось потратить много времени и усилий, чтобы привести своё тело в оптимальную форму. Я больше не готов к этому.

Большая классика, чемпионаты мира и Олимпийские игры — это были мои гонки, поэтому я решил снова выйти на старт в Венгене и Китцбюэле, я надеюсь, что буду готов. А после них я закончу», — приводит слова Фойца Ski-Nordique.

Лыжный спорт,
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