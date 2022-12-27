Член ФЛГР Крянин: Большунов понес заслуженное наказание

«Интрига в гонках Кубка России живет до конца. И в пылу соперничества лыжники могут допускать нарушения. Такое регулярно происходило и на Кубке мира. Большунов понес заслуженное наказание, тем более речь не шла о каких-то жестких действиях с его стороны. Судьи вынесли решение согласно правилам. Слава богу, обошлось без поломки лыж и травм. Но я считаю, здорово, что ребята по-настоящему конкурируют друг с другом и жаждут быть первыми», — передает слова Крянина RT.