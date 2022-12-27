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1 час назад

Член ФЛГР Крянин считает, что Большунов понес заслуженное наказание после инцидента с Устюговым

Газета.Ruиещё 1

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о назначении наказания Александру Большунову за инцидент во время гонки в Красногорске. Ему было вынесено письменное предупреждение за нарушение пунктов правил ФЛГР 35.9, 35.11.2.2 — «Создание помех другим участникам».

Член ФЛГР Крянин: Большунов понес заслуженное наказание
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Интрига в гонках Кубка России живет до конца. И в пылу соперничества лыжники могут допускать нарушения. Такое регулярно происходило и на Кубке мира. Большунов понес заслуженное наказание, тем более речь не шла о каких-то жестких действиях с его стороны. Судьи вынесли решение согласно правилам. Слава богу, обошлось без поломки лыж и травм. Но я считаю, здорово, что ребята по-настоящему конкурируют друг с другом и жаждут быть первыми», — передает слова Крянина RT.

Напомним, что во время гонки на этапе Кубка России в Красногорске Большунов во время обгона зацепил лыжи Устюгова. В итоге гонка завершилась победой Александра Терентьева. Устюгов финишировал пятым, Большунов стал вторым. Устюгов после гонки пожал руку всем участникам, кроме Большунова, и не пришел на награждение.

Лыжный спорт,Сергей Крянин,Александр Большунов,Александр Терентьев,
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