Фото: Betassist Betassist

«Чемпионат» Вяльбе: приятно получить награду «Тренер года»

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала получение премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер года».

«Конечно, каждому человеку приятно получить премии. Мне приятно стать обладательницей этой награды, но всё абсолютно заслуженно», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. За эти годы сборная России по лыжным гонкам на Олимпиадах завоевала 22 медали, включая пять золотых.

При Вяльбе в сборной появились ведущие лыжники, включая Александра Большунова, Наталью Непряеву и других.