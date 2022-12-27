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51 минуту назад

Вяльбе: приятно получить награду «Тренер года»

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Вяльбе: приятно получить награду «Тренер года»
Фото: BetassistBetassist

«Чемпионат» Вяльбе: приятно получить награду «Тренер года»

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала получение премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер года».

«Конечно, каждому человеку приятно получить премии. Мне приятно стать обладательницей этой награды, но всё абсолютно заслуженно», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. За эти годы сборная России по лыжным гонкам на Олимпиадах завоевала 22 медали, включая пять золотых.

При Вяльбе в сборной появились ведущие лыжники, включая Александра Большунова, Наталью Непряеву и других.

Новый международный сезон российские лыжники пропускают. Они были отстранены из-за политических событий. ФЛГР проводит альтернативные соревнования — этапы Кубка России.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Елена Вяльбе,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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