«Чемпионат» Вяльбе: приятно получить награду «Тренер года»
Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала получение премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер года».
«Конечно, каждому человеку приятно получить премии. Мне приятно стать обладательницей этой награды, но всё абсолютно заслуженно», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. За эти годы сборная России по лыжным гонкам на Олимпиадах завоевала 22 медали, включая пять золотых.
При Вяльбе в сборной появились ведущие лыжники, включая Александра Большунова, Наталью Непряеву и других.
Новый международный сезон российские лыжники пропускают. Они были отстранены из-за политических событий. ФЛГР проводит альтернативные соревнования — этапы Кубка России.