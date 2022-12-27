Большунов стал первым в квалификации спринта на пятом этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов стал первым в квалификации в спринте на 1.4 км на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.
Александр Большунов прошёл дистанцию за 2 минуты и 47,94 секунды. Вторым стал Александр Терентьев. Андрей Мельниченко занял третье место, уступив Терентьеву лишь 0,63 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1.4 км. Квалификация.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).