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30 минут назад

Александр Большунов стал первым в квалификации спринта на пятом этапе Кубка России

Чемпионат.com

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов стал первым в квалификации в спринте на 1.4 км на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.

Большунов стал первым в квалификации спринта на пятом этапе Кубка России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Александр Большунов прошёл дистанцию за 2 минуты и 47,94 секунды. Вторым стал Александр Терентьев. Андрей Мельниченко занял третье место, уступив Терентьеву лишь 0,63 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1.4 км. Квалификация.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Лыжный спорт,Александр Большунов,Андрей Мельниченко,Александр Терентьев,
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