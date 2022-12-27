Вяльбе рассказала о признании тренером года в России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России Елена Вяльбе заявила «Матч ТВ», что признание лучшим тренером года по результатам опроса Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) является заслуженным.

— Безусловно, каждый человек рад любой премии. Мне приятно, но все абсолютно заслуженно, — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

На Олимпийских играх в Пекине сборная России по лыжным гонкам завоевала больше всех медалей — 11: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.