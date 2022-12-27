Вяльбе призвала не сравнивать Кубок России и Кубок мира по лыжным гонкам

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что люди не должны сравнивать уровень Кубка мира и Кубка России.

«Какой смысл сравнивать? Отличные соревнования, это важнее всего. Зачем делать сравнения? У них там своё, у нас своё», — цитирует Вяльбе «РИА Новости Спорт» .

В соответствии с февральскими рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) FIS отстранила всех российских лыжников от международных соревнований. По этой причине россияне не смогли принять участия в заключительных этапах Кубка мира сезона-2021/2022, пропустили летний международный сезон 2022 года, а также пропускают весь текущий зимний сезон, включая чемпионат мира 2023 года в Планице (Словения).