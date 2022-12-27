Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Вяльбе призвала не сравнивать Кубок России и Кубок мира по лыжным гонкам

Betassist

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что люди не должны сравнивать уровень Кубка мира и Кубка России.

Вяльбе призвала не сравнивать Кубок России и Кубок мира по лыжным гонкам
Фото: BetassistBetassist

«Какой смысл сравнивать? Отличные соревнования, это важнее всего. Зачем делать сравнения? У них там своё, у нас своё», — цитирует Вяльбе «РИА Новости Спорт».

В соответствии с февральскими рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) FIS отстранила всех российских лыжников от международных соревнований. По этой причине россияне не смогли принять участия в заключительных этапах Кубка мира сезона-2021/2022, пропустили летний международный сезон 2022 года, а также пропускают весь текущий зимний сезон, включая чемпионат мира 2023 года в Планице (Словения).

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители