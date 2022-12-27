Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Степанова упала в полуфинальном заезде спринта на пятом этапе КР и не вышла в финал

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова не смогла пробиться в финал спринта на 1,4 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Степанова упала в полуфинальном заезде спринта и не вышла в финал КР
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В своём полуфинальном заезде Степанова допустила падение, в результате чего пришла к финишу последней из шести участников.

В итоге в финале выступят Наталья Непряева, Елизавета Пантрина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Ольга Царёва и Алёна Баранова.

Напомним, российские лыжники отстранены от международного сезона-2022/2023 решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Ольга Царева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители