Степанова упала в полуфинальном заезде спринта и не вышла в финал КР

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова не смогла пробиться в финал спринта на 1,4 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
В своём полуфинальном заезде Степанова допустила падение, в результате чего пришла к финишу последней из шести участников.
В итоге в финале выступят Наталья Непряева, Елизавета Пантрина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Ольга Царёва и Алёна Баранова.
Напомним, российские лыжники отстранены от международного сезона-2022/2023 решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).