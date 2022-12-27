Степанова упала в полуфинальном заезде спринта и не вышла в финал КР

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова не смогла пробиться в финал спринта на 1,4 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В своём полуфинальном заезде Степанова допустила падение, в результате чего пришла к финишу последней из шести участников.

В итоге в финале выступят Наталья Непряева, Елизавета Пантрина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Ольга Царёва и Алёна Баранова.