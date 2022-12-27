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1 час назад

Устюгов — о столкновении с Большуновым: умышленно я этого делать не хотел

Чемпионат.comиещё 2

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал столкновение с Александром Большуновым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России 2022/2023 в Красногорске.

Устюгов — о столкновении с Большуновым: умышленно я этого делать не хотел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня пытался работать чуть пожёстче, в пределах правил. Я в дальний поворот всегда по большому радиусу проходил. В первый раз, когда мы зашли с Александром в поворот, попытался его ножкой чуть-чуть подбодрить, чтобы он чуть пошире встал. Но он маленько меня не понял. Я шёл по своей траектории, и получилось так, что мы завалились. Получается, был контакт лыж, а может, и ботинок. В одном месте мы переступали поворот, и получился завал.

Это произошло так быстро, что я до сих пор не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Саню. Но, когда мы упали, он ругался на меня. Я думал, что всё в пределах правил. Не знаю. Надеюсь, что это было именно так, потому что умышленно я этого делать не хотел. Я просто хотел сегодня выступить немного пожёстче, нежели остальные спринты. Не получилось.

Думаю, если бы мы вышли из того поворота, то всё было бы нормально. Надо было немного пошире траекторию взять. Все свои забеги я здесь всегда проходил по широкому радиусу, но тут получилось так, что меня Александр вытеснял. Я не хотел уходить прямо на внутренний радиус, потому что там был лёд. Но ничего уже не изменить. Если судьи увидят мою вину, значит, оно так и есть. Но умышленного не было», — сказал Устюгов в эфире телеканала «Спортивный».

Лыжный спорт,Сергей Устюгов,
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