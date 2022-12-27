Лыжница Непряева выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева одержала победу в спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Непряева финишировала в решающем забеге с результатом 3 минуты 21,60 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина, тройку лучших замкнула Анастасия Фалеева.

Победительница Игр 2022 Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала из за падения.

В среду лыжницы в рамках этапа проведут гонку на 10 км классическим стилем.

Кубок России. 5 й этап. Красногорск

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