Лыжница Непряева выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева одержала победу в спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.
Непряева финишировала в решающем забеге с результатом 3 минуты 21,60 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина, тройку лучших замкнула Анастасия Фалеева.
Победительница Игр 2022 Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала из за падения.
В среду лыжницы в рамках этапа проведут гонку на 10 км классическим стилем.
Женщины. Спринт, свободный стиль. Финал
1. Наталья Непряева — 3.21,602. Елизавета Пантрина — +3,413. Анастасия Фалеева — +3,454. Анна Грухвина — +5,375. Алена Баранова — +5,776. Ольга Царева — +7,44