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1 час назад

Лыжница Непряева выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Красногорске

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева одержала победу в спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.

Лыжница Непряева выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Непряева финишировала в решающем забеге с результатом 3 минуты 21,60 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина, тройку лучших замкнула Анастасия Фалеева.

Победительница Игр 2022 Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала из за падения.

В среду лыжницы в рамках этапа проведут гонку на 10 км классическим стилем.

Кубок России. 5 й этап. Красногорск

Женщины. Спринт, свободный стиль. Финал

1. Наталья Непряева — 3.21,602. Елизавета Пантрина — +3,413. Анастасия Фалеева — +3,454. Анна Грухвина — +5,375. Алена Баранова — +5,776. Ольга Царева — +7,44

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Ольга Царева,
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