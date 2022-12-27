Большунов может пройти медицинское обследование после падения

Разбивший лицо при падении во время гонки на этапе Кубка России в Красногорске трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов может пройти медицинское обследование, если оно потребуется, заявил «Матч ТВ» главный врач Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Роман Эрлихман.
Во вторник Большунов и олимпийский чемпион Сергей Устюгов упали на склоне во время полуфинального забега конькового спринта на этапе Кубка России. Большунов получил несколько ссадин лица и не сразу поднялся на ноги. После финиша он заявил, что на время потерял сознание.
— Видел Большунова на финише, внешне у него только ссадины. Если потребуется, будет медицинское обследование, — сказал Эрлихман «Матч ТВ».
Ранее в рамках этого же этапа Кубка России между лыжниками произошел конфликт по ходу финального забега классического спринта. Победителем гонки стал Александр Терентьев. Большунов занял второе место, Устюгов финишировал пятым. После финиша Устюгов заявил, что Большунов поступил «не по человечески», наступив ему на лыжу. Александру было вынесено письменное предупреждение, однако его результат был оставлен в силе.