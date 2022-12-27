Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
54 минуты назад

Упавший в ходе гонки на этапе КР лыжник Большунов может пройти медицинское обследование — врач

Матч ТВ

Разбивший лицо при падении во время гонки на этапе Кубка России в Красногорске трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов может пройти медицинское обследование, если оно потребуется, заявил «Матч ТВ» главный врач Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Роман Эрлихман.

Большунов может пройти медицинское обследование после падения
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник Большунов и олимпийский чемпион Сергей Устюгов упали на склоне во время полуфинального забега конькового спринта на этапе Кубка России. Большунов получил несколько ссадин лица и не сразу поднялся на ноги. После финиша он заявил, что на время потерял сознание.

— Видел Большунова на финише, внешне у него только ссадины. Если потребуется, будет медицинское обследование, — сказал Эрлихман «Матч ТВ».

Ранее в рамках этого же этапа Кубка России между лыжниками произошел конфликт по ходу финального забега классического спринта. Победителем гонки стал Александр Терентьев. Большунов занял второе место, Устюгов финишировал пятым. После финиша Устюгов заявил, что Большунов поступил «не по человечески», наступив ему на лыжу. Александру было вынесено письменное предупреждение, однако его результат был оставлен в силе.

Лыжный спорт,Александр Большунов,Александр Терентьев,Сергей Устюгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители