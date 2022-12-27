Большунов может пройти медицинское обследование после падения

Разбивший лицо при падении во время гонки на этапе Кубка России в Красногорске трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов может пройти медицинское обследование, если оно потребуется, заявил «Матч ТВ» главный врач Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Роман Эрлихман.

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Во вторник Большунов и олимпийский чемпион Сергей Устюгов упали на склоне во время полуфинального забега конькового спринта на этапе Кубка России. Большунов получил несколько ссадин лица и не сразу поднялся на ноги. После финиша он заявил, что на время потерял сознание.

— Видел Большунова на финише, внешне у него только ссадины. Если потребуется, будет медицинское обследование, — сказал Эрлихман «Матч ТВ».