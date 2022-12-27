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48 минут назад

Непряева: рассчитывала, что мы со Степановой поборемся в финале

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Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева прокомментировала свою победу в спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Непряева: рассчитывала, что мы со Степановой поборемся в финале
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«С каждым забегом становилось полегче. После пролога даже немного подзадумалась: «Что такое? Что происходит?» Потому что совершенно другое самочувствие было. Но рада, что смогла проработаться и побороть это состояние.

Только упавшая в полуфинале Степанова могла побороться? Да. Я рассчитывала, что мы с Вероникой поборемся в финале. Но так получилось, что Вероника что-то там нашла на трассе. Надеюсь, мы с ней ещё поборемся на следующих спринтах. Побегу ли завтра? Да, завтра планирую бежать», — сказала Непряева после гонки в эфире телеканала «Спортивный».

Лыжный спорт,Наталья Непряева,
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