Губерниев — о Большунове и Устюгове: сбылась мечта Вяльбе

«Не так важно, кто виноват. Устюгов сказал, что сегодня собирался отработать пожёстче… Большунову и всем ребятам желаю здоровья. Но я считаю, что нужно капитализировать вот это всё, потому что сбылась мечта Елены Валерьевны Вяльбе — абсолютно звенящая тишина в лыжах. Я же для этого шум и поднимал, чтобы их показали. Мало кто видел, но где-то показали — это очень здорово. Как раз по этой причине и обращал внимание на отсутствие трансляций в лыжах», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.