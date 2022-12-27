Крюков заявил, что в столкновении на лыжне Большунова и Устюгова нет виновного

"Он один раз вежливо показал Большунову, что нужно отъехать, и на месте Большунова я бы занял дальний радиус и спокойно проехал поворот. Возможно, он не захотел или просто раньше не оказывался в таких ситуациях. В итоге произошел контакт, который повалили обоих. На месте жюри я бы оценил этот эпизод как рейс-инцидент, все произошло непредумышленно, никто специальных маневров не делал", - добавил собеседник агентства.