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1 час назад

Крюков заявил, что в столкновении на лыжне Большунова и Устюгова нет виновного

ТАСС

В столкновении олимпийских чемпионов Александра Большунова и Сергея Устюгова в полуфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске никто не виноват. Такое мнение журналистам во вторник высказал олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков.

Крюков заявил, что в столкновении на лыжне Большунова и Устюгова нет виновного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник Большунов и Устюгов лидировали в полуфинальном забеге, но на одном из поворотов столкнулись и упали. Устюгов занял предпоследнее, пятое место в забеге, Большунов стал шестым. В результате падения Большунов получил ссадины на лице.

"Устюгов поравнялся с Большуновым, оказался на внутреннем радиусе, который Большунов отдал в силу того, что Устюгов ехал "в трубе", - сказал Крюков. - Дальше Устюгов переступанием ничего не мог делать".

"Он один раз вежливо показал Большунову, что нужно отъехать, и на месте Большунова я бы занял дальний радиус и спокойно проехал поворот. Возможно, он не захотел или просто раньше не оказывался в таких ситуациях. В итоге произошел контакт, который повалили обоих. На месте жюри я бы оценил этот эпизод как рейс-инцидент, все произошло непредумышленно, никто специальных маневров не делал", - добавил собеседник агентства.

Устюгов в воскресенье остался недоволен поведением Большунова в спринте классическим стилем на этапе Кубка России в Красногорске. Он заявил, что в финальном забеге соперник подрезал его и лишил возможности побороться за победу. Большунов финишировал вторым, Устюгов - пятым, после гонки он отказался пожимать руку обидчику и отказался от участия в церемонии награждения. В понедельник Большунов был признан виновным в нарушении пункта правила Федерации лыжных гонок России "Создание помех другим участникам".

Лыжный спорт,Александр Большунов,Никита Крюков,Сергей Устюгов,
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