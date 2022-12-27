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1 час назад

«Можно ли помирить Устюгова и Большунова? Всё, до свидания» — Вяльбе

Матч ТВ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала для «Матч ТВ» итоги двух дней красногорского этапа Кубка России и сказала, что соревнования удались.

«Можно ли помирить Устюгова и Большунова? Всё, до свидания» — Вяльбе
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник, 27 декабря, лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись на спуске во время полуфинала спринта свободным стилем. По словам трехкратного олимпийского чемпиона, в результате падения он на время потерял сознание.

Инцидент не позволил обоим лыжникам пробиться в финальный забег.

— Удался этап, на ваш взгляд?

— Народ есть, хоть и рабочий день. Снег есть. Значит, все нормально.

— Спортсмены жаловались в воскресенье. Говорили, трасса не готова.

— Они всегда жалуются.

— Считаете, это необоснованно?

— Именно так и считаю.

— Можно ли усадить за стол переговоров Устюгова и Большунова?

— Всё, до свидания.

В воскресенье в рамках этого же этапа Кубка России между лыжниками произошел конфликт по ходу финального забега классического спринта. После финиша Устюгов заявил, что Большунов поступил «не по человечески», наступив ему на лыжу. Большунову было вынесено письменное предупреждение, однако его результат был оставлен в силе.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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