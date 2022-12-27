«Можно ли помирить Устюгова и Большунова? Всё, до свидания» — Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала для «Матч ТВ» итоги двух дней красногорского этапа Кубка России и сказала, что соревнования удались.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Во вторник, 27 декабря, лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись на спуске во время полуфинала спринта свободным стилем. По словам трехкратного олимпийского чемпиона, в результате падения он на время потерял сознание.

Инцидент не позволил обоим лыжникам пробиться в финальный забег.

— Удался этап, на ваш взгляд?

— Народ есть, хоть и рабочий день. Снег есть. Значит, все нормально.

— Спортсмены жаловались в воскресенье. Говорили, трасса не готова.

— Они всегда жалуются.

— Считаете, это необоснованно?

— Именно так и считаю.

— Можно ли усадить за стол переговоров Устюгова и Большунова?

— Всё, до свидания.