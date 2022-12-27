Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
26 минут назад

Большунов может пропустить гонку на этапе Кубка России из-за столкновения с Устюговым

Газета.Ru

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов может пропустить гонку с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле из-за повреждений, которые он получил во время столкновением с чемпионом Игр Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта на пятом этапе Кубка России в Красногорске, передает ТАСС.

Большунов может пропустить гонку из-за столкновения с Устюговым
Фото: Телеграм-канал «Лыжная классика»Телеграм-канал «Лыжная классика»

Тренер Юрий Бородавко заявил, что вопрос участия Большунова будет решаться за несколько часов до старта.

"Пока неясно, потому что он получил серьезные ушибы, возникли проблемы с позвонками. С ним поработал мануальный терапевт, сейчас – массажист. Все будет зависеть от его самочувствия утром", - заявил специалист.

При этом, по информации "Чемпионат.com", Большунов включен в заявку на гонку с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле, которая состоится 28 декабря в 12.30 по московскому времени. Интересно, что Устюгов в гонке участия не примет. Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов рассказал о решении судей по эпизоду, участие в котором приняли олимпийские чемпионы Александр Большунов и Сергей Устюгов. Оба спортсмена не получили никакого наказания. Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала инцидент между лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители