Большунов может пропустить гонку из-за столкновения с Устюговым

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов может пропустить гонку с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле из-за повреждений, которые он получил во время столкновением с чемпионом Игр Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта на пятом этапе Кубка России в Красногорске, передает ТАСС.

"Пока неясно, потому что он получил серьезные ушибы, возникли проблемы с позвонками. С ним поработал мануальный терапевт, сейчас – массажист. Все будет зависеть от его самочувствия утром", - заявил специалист.

При этом, по информации "Чемпионат.com", Большунов включен в заявку на гонку с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле, которая состоится 28 декабря в 12.30 по московскому времени. Интересно, что Устюгов в гонке участия не примет. Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов рассказал о решении судей по эпизоду, участие в котором приняли олимпийские чемпионы Александр Большунов и Сергей Устюгов. Оба спортсмена не получили никакого наказания. Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала инцидент между лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.