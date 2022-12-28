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2 часа назад

Российская лыжница рассказала о своих злоключениях в Красногорске

Чемпионат.com

Российская лыжница Алёна Баранова рассказала о череде неприятностей, которые произошли с ней во время пребывания в Красногорске на пятом этапе Кубка России.

Российская лыжница рассказала о своих злоключениях в Красногорске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«1. Три дня назад, на классическом спринте со старта у меня сломалась палка и весь пролог я бежала со сломанной
2. Позавчера я устроила потоп в квартире(хорошо, что не в своей)
3. Вчера весь мой завтрак улетел у меня из рук+разбила стакан
4. Еще вчера упала тупым образом на старте финала
Что приготовит для меня сегодняшний день?» — написала Баранова в своём Телеграм-канале.

Во вчерашнем спринте на 1,4 км свободным стилем в Красногорске Баранова вышла в финал, в котором показала пятый результат. Победительницей соревнований стала Наталья Непряева.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,
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