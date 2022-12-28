Тренер рассказал о состоянии Большунова после потери сознания в гонке

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«Поскольку у него была кратковременная потеря сознания, значит, было легкое сотрясение мозга. И в таком состоянии ему лучше не выступать. Решение об этом уже на 90 процентов принято», — заявил Бородавко.

Он отметил, что лыжник хотел дальше принимать участие в соревнованиях, но получил рекомендации врачей и склоняется к пропуску ближайших гонок.

Столкновение Большунова и Устюгова произошло 27 декабря в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Лыжники, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске, после чего упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.