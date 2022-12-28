Непряева уверенно выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
Наталья Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 53,3 секунды. Второй стала Мария Истомина, которая отстала на 23,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова.
Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап. Красногорск. Разделка, классический стиль. 10 км. Женщины
Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).