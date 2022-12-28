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1 час назад

Наталья Непряева уверенно выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России

Чемпионат.comиещё 6

Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Непряева уверенно выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Наталья Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 53,3 секунды. Второй стала Мария Истомина, которая отстала на 23,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап. Красногорск. Разделка, классический стиль. 10 км. Женщины

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Мария Истомина,Анастасия Кулешова,
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