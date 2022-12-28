Непряева уверенно выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

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Наталья Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 53,3 секунды. Второй стала Мария Истомина, которая отстала на 23,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова.

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