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1 час назад

«Непряева молодец, она заслужила победу» — Резцова о спринте этапа КР

Матч ТВ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова отметила, что лыжница Наталья Непряева заслужила победу в спринте свободным стилем в рамках Кубка России.

«Непряева молодец, она заслужила победу» — Резцова о спринте этапа КР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лыжница выиграла спринт свободным стилем с результатом 3 минуты 21,60 секунды в финале этапа в Красногорске.

— Непряева — огромная молодец, просто умница! Поздравляю ее с очередной победой и золотой медалью. Она это заслужила. Наташа — умница и чемпионка, но у меня есть к ней вопросы. Какие? Не хочу об этом говорить — это личное, — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Лыжный спорт,Наталья Непряева,
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