«Непряева молодец, она заслужила победу» — Резцова о спринте этапа КР

— Непряева — огромная молодец, просто умница! Поздравляю ее с очередной победой и золотой медалью. Она это заслужила. Наташа — умница и чемпионка, но у меня есть к ней вопросы. Какие? Не хочу об этом говорить — это личное, — приводит слова Резцовой «Чемпионат».