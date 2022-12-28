«Непряева молодец, она заслужила победу» — Резцова о спринте этапа КР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова отметила, что лыжница Наталья Непряева заслужила победу в спринте свободным стилем в рамках Кубка России.
Лыжница выиграла спринт свободным стилем с результатом 3 минуты 21,60 секунды в финале этапа в Красногорске.
— Непряева — огромная молодец, просто умница! Поздравляю ее с очередной победой и золотой медалью. Она это заслужила. Наташа — умница и чемпионка, но у меня есть к ней вопросы. Какие? Не хочу об этом говорить — это личное, — приводит слова Резцовой «Чемпионат».