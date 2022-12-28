Непряева — о победе в разделке: ждала, что Вероника Степанова выйдет на старт

«Все три гонки в Красногорске получились. Самочувствие пока ещё меня не совсем удовлетворяет, хотелось быть в более лучшей форме. Обычно к «Тур де Ски» разгонялась. Ну и раньше мы готовились к соревнованиям в феврале-марте, ближе к весне. Форма и не должна была быть раньше Нового года. Сейчас же так получилось, что к началу сезона подошла на загрузе, но постепенно всё приходит в норму. Бегается в такую погоду, как сегодня, нормально. Иногда мне даже нравится. Бежала на zero, у меня есть достаточно мягкая пара, мне хватило на них держания. Спасибо сервису, они срабо