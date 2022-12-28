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1 час назад

Семиков выиграл классическую разделку на пятом этапе Кубка России в Красногорске

Чемпионат.comиещё 1

Призёр этапа Кубка мира, российский лыжник Илья Семиков стал победителем 15-километровой разделки классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске (Московская область).

Семиков выиграл классическую разделку на пятом этапе Кубка России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Семиков показал результат 38.44,0 и на 7,3 секунды опередил победителя этапа Кубка мира Илью Порошкина (38.51,3). Бронзу завоевал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Алексей Червоткин (39.07,9).

Напомним, олимпийские чемпионы Александр Большунов и Сергей Устюгов не приняли участия в гонке после вчерашнего столкновения в одном из полуфинальных забегов в спринте свободным стилем. Оба лыжника упали, а Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований.

Лыжный спорт,Илья Порошкин,Илья Семиков,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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