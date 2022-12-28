Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
33 минуты назад

Губерниев назвал лучших спортсменов России

Lenta.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги 2022 года. Его слова приводит Sport24.

Губерниев назвал лучших спортсменов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист заявил, что больше всего его впечатлили Олимпийские игры в Пекине. Он назвал лыжницу Наталью Непряеву и фигуристку Анну Щербакову лучшими спортсменками уходящего года. Из мужчин Губерниев выбрал лыжника Александра Большунова, который в составе сборной России выиграл эстафету на Олимпиаде впервые за 42 года.

14 декабря Большунова и Щербакову признали спортсменами года в России. Они стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинациях «Спортсменка года» и «Спортсмен года» соответственно.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине одержала победу в женском одиночном катании, Большунов завоевал три золотые медали, серебро и бронзу в лыжных гонках.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Александр Большунов,Анна Щербакова,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители