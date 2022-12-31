Клебо прокомментировал конфликт двух российских лыжников

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал стычки россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова. Об этом сообщает издание VG.
«Рад, что меня не было среди этой борьбы, выглядевшей весьма брутально. Похоже, они соревнуются так, словно находятся на Кубке мира», — сказал Клебо.
По его словам, российским спортсменам «просто нужно немного остыть».
На пятом этапе Кубка России во время спринта Большунов на спуске столкнулся с Устюговым. Лыжники упали, Большунов сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за столкновения оба спортсмена не сумели пройти в финал соревнований.
История противостояния лыжников началась ещё 10 декабря на этапе Кубка России в Чусовом, пишет «Чемпионат». Тогда Устюгов выиграл спринт, довольно резко перестроившись в одном из моментов перед Большуновым.