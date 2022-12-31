Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
55 минут назад

Рад, что меня там не было: Клебо о конфликте Большунова и Устюгова

Майк Габриелян

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал стычки россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова. Об этом сообщает издание VG.

Клебо прокомментировал конфликт двух российских лыжников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рад, что меня не было среди этой борьбы, выглядевшей весьма брутально. Похоже, они соревнуются так, словно находятся на Кубке мира», — сказал Клебо.

По его словам, российским спортсменам «просто нужно немного остыть».

«Встретились два барана»: Вяльбе о конфликте олимпийских чемпионов

На пятом этапе Кубка России во время спринта Большунов на спуске столкнулся с Устюговым. Лыжники упали, Большунов сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за столкновения оба спортсмена не сумели пройти в финал соревнований.

История противостояния лыжников началась ещё 10 декабря на этапе Кубка России в Чусовом, пишет «Чемпионат». Тогда Устюгов выиграл спринт, довольно резко перестроившись в одном из моментов перед Большуновым.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители