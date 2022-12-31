Клебо прокомментировал конфликт двух российских лыжников

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«Рад, что меня не было среди этой борьбы, выглядевшей весьма брутально. Похоже, они соревнуются так, словно находятся на Кубке мира», — сказал Клебо.

По его словам, российским спортсменам «просто нужно немного остыть».

На пятом этапе Кубка России во время спринта Большунов на спуске столкнулся с Устюговым. Лыжники упали, Большунов сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за столкновения оба спортсмена не сумели пройти в финал соревнований.