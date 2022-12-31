Попавшим в скандал Большунову и Устюгову дали необычный совет

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ссору известных российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова. Она заметила, что им следует выпить водки под Новый год и помириться. Об этом пишет Sport24.

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Отмечается, что конфликт двух именитых спортсменов произошел на соревнованиях 27 декабря. Лыжники задели друг на спуске, упали, и не смогли выйти в финал спринта.

Резцова подчеркнула, что Большунов и Устюгов - отличные лыжники. Вместе с тем, по ее мнению, они ведут себя как школьники.

«Большунову с Устюговым надо собраться, выпить как следует под Новый год и забыть все старые обиды», - пояснила она.