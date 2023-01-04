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54 минуты назад

Генсек FIS Вион заявил, что его слова о возвращении спортсменов из России были ошибкой

Чемпионат.com

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что его высказывание о возвращении России на международную арену было ошибкой.

Генсек FIS признал свои слова о возвращении спортсменов из РФ ошибкой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я сказал то, что не должен был говорить. Это было ошибкой. Мы не поддерживаем ситуацию на Украине, к сожалению, она ещё не разрешилась. Федерация приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов, тренеров и менеджеров команд. Это абсолютно ясно и действует всю зиму, что бы ни случилось», – приводит слова Виона Nettavisen.

Напомним, в сентябре Мишель Вион сказал:

«На данный момент действуют правила в отношении России и Беларуси. Похоже, что Томас Бах [президент МОК] начинает задумываться. Он провёл встречи с международными федерациями и более или менее начинает снова открывать двери. Спорт должен быть независим от политики».

Лыжный спорт,Томас Бах,
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