Генсек FIS признал свои слова о возвращении спортсменов из РФ ошибкой

«Я сказал то, что не должен был говорить. Это было ошибкой. Мы не поддерживаем ситуацию на Украине, к сожалению, она ещё не разрешилась. Федерация приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов, тренеров и менеджеров команд. Это абсолютно ясно и действует всю зиму, что бы ни случилось», – приводит слова Виона Nettavisen.