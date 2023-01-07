«Не должен был это говорить». Генсек лыжной федерации пожалел о своих словах о русских

Генеральный секретарь лыжной федерации сказал, что русских можно вернуть. И пожалел об этом.

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Раньше все говорили, что спорт вне политики. Ага, как же.

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Лыжные гонки – вид спорта, который разваливается после изгнания спортсменов из России. Разваливается как большое, зрелищное и прибыльное шоу, потому что на сражение норвежцев с норвежцами никто особо смотреть не хочет. В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), кажется, и до февраля 2022 года на лыжные гонки махнули рукой, а сейчас – и подавно.

Но спасать вид спорта в ущерб политическим амбициям никто не будет. И тому подтверждением стали недавние слова генсека FIS Мишеля Виона.

Тысячи российских болельщиков об этом спортивном чиновнике узнали в сентябре 2022-го, когда Вион наперекор всеобщему западному мнению заявил о том, что лыжная федерация рассматривает возможность возвращения спортсменов из России и Беларуси на международные старты.

«К нам начала приходить идея открыть двери для России и Беларуси. Мы говорим не о соревнованиях в России, а о допуске к соревнованиям под эгидой FIS и Кубку мира. Это может занять несколько недель или месяцев. Безусловно, это решение не будет принято без чёткой рекомендации МОК. Мы занимаемся этим вместе», – сказал Вион.

Ничего особенного, довольно сухие формулировки, но даже они были серьёзным откровением.

Как известно, дальше была негативная рекомендация запутавшегося в показаниях главы МОК Томаса Баха, и разговоры о возвращении заглохли. Стало понятно, что как минимум один сезон россияне проведут в своей песочнице, а норвежцы вместе с остальными «детишками» – в своей. Про Виона и его слова поклонники российских лыжных гонок благополучно забыли.

Но генсек напомнил о себе.

Наверное, кто-то из журналистов задал ему соответствующий вопрос, и Мишель Вион весьма любопытно прокомментировал своё осеннее заявление.

«Я сказал то, чего не должен был говорить. Это было ошибкой. Мы не поддерживаем ситуацию на Украине, к сожалению, она ещё не разрешилась. Федерация приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов, тренеров и менеджеров команд. Это абсолютно ясно и действует всю зиму, что бы ни случилось», – приводит слова Виона Nettavisen.

Ничего удивительного в том, что позитива в ответе Виона нет, – это ясно. Но умиляет его позиция виноватого лишь за то, что он посмел выразить мнение, что российским лыжникам можно будет вернуться. Хорошо хоть, что на одно колено не стал вставать перед всеми, кого этим обидел. Или плохо.

Если серьёзно, эти слова показывают очень неутешительные тенденции для тех, кто ждёт, что вот-вот, ещё чуть-чуть и Россию вернут в мировой спорт. Теперь даже говорить об этом нельзя. Даже думать об этом не стоит.

А если кто-то заикнётся – придётся извиняться.

Русских на мировой арене в ближайшее время не будет. Даже там, где их участие необходимо для сохранения вида спорта, как в лыжах.