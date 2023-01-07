Французского горнолыжника госпитализировали после жесткого падения

Французского горнолыжника Виктора Мюффа-Жанде госпитализировали после жесткого падения на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Адельбодене.

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Мюффа-Жанде задел лыжей одну из стоек и упал, а затем врезался в защитное ограждение.

Спортсмена доставили в больницу на вертолете. У него порезы рук и лица, также он ударился головой. Его жизни ничего не угрожает.